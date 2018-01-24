Илон Маск на 10 лет отказался от зарплаты

Илон Маск отказался от гарантированной зарплаты гендиректора в одной из своих компаний - Tesla, сообщает Росбалт.

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"Условия компенсационного пакета изменены сроком на 10 лет, в течение которых Маск наверняка останется у руля", - говорится в сообщении.

Теперь он будет получать компенсацию в форме акций компании в зависимости от роста ее капитализации. При этом первый транш из запланированных двенадцати Маск получит только после того, как капитализация Tesla, которая сейчас составляет 59 миллиардов долларов, превысит 100 миллиардов долларов.

"Выплата его компенсации будет на 100% зависеть от выполнения запланированных показателей", - говорится в сообщении компании.

В то же время допускается возможность того, что он отойдет от роли главного исполнительного директора и станет, например, исполнительным председателем совета директоров.

Для получения полной компенсации Маску необходимо добиться увеличения капитализации Tesla до 650 миллиардов долларов.