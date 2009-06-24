Обама: новые крупные вливания в экономику США не нужны

Президент США Барак Обама в настоящее время не видит необходимости в разработке нового пакета экстренных мер для преодоления кризиса в экономике страны. Об этом он сообщил накануне на пресс-конференции в Белом доме, передает Прайм-ТАСС.

Президента спросили, считает ли он целесообразным подготовку второго пакета чрезвычайных мер, направленных на вывод экономики США из кризиса. Первый такой пакет, объем которого составил 787 млрд долл, был принят конгрессом и правительством США в феврале. "Пока нет, поскольку считаю, что важно увидеть, как развивается ситуация в экономике, насколько эффективным является первый пакет мер ее стимулирования", - ответил Б.Обама.

При этом он признал, что "мы пока еще не находимся на стадии действительного восстановления", т.е. на этапе завершения экономического спада, начале экономического роста. "Это будет сложный год, сложный период... Думаю, теперь совершенно ясно, что уровень безработицы (по итогам года) превысит 10%", - отметил президент. Тем не менее, подчеркнул он, "в условиях отсутствия пакета экстренных мер стимулирования экономики спад, на мой взгляд, был бы намного глубже".