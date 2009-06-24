Иена снизилась к евро

Курс японской иены падает в течение второй сессии по отношению к единой европейской валюте после того как стало известно, что экспорт товаров из Японии упал на 40,9% в мае в годовом исчислении, сообщает k2kapital..

Ослабление курса японской валюты произошло по отношению ко всем 16 наиболее активным валютам вследствие спекуляций относительно того, что июньские бонусы сотрудников японских компаний могут быть инвестированы в более доходные виды активов за рубежом.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 134,51 иены, а не 134,04 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 95,49 иены за доллар против 95,22 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет $1,4086 за евро против $1,4077 в предыдущую торговую сессию.