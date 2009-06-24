Цена на золото снизилась в ожидании новостей от ФРС. Сегодня началось двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке США, результаты которого могут повлиять на ситуацию на рынке. В целом, колебания цен на золото проходили в узком диапазоне, сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота закрылись снижением на 0,3% на отметке $918,80 за тройскую унцию.

Июльский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 1% на отметке $13,845 за тройскую унцию. Июльский контракт на поставку платины подешевел на 0,5% до $1163,60 за унцию. Сентябрьский контракт на поставку палладия вырос на 0,8% до $235,80 за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди подорожали на 2,6% до $2,188 за фунт.