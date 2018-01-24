Реформа ГФС Данилюка привела бы финансовую систему Украины к коллапсу – нардеп

Реорганизация Государственной фискальной службы, на которой продолжает настаивать министр финансов Александр Данилюк, приведет к коллапсу финансовой системы Украины. Об этом заявил член комитета парламента по налоговой и таможенной политике Андрей Антонищак. Комментарий нардепа приводит «Деловая столица» в статье «Утопия или диверсия: куда Данилюк ведет Фискальную службу».

«Я очень благодарен Кабмину и премьеру за то, что им хватило мужества и здравого смысла отменить эту так называемую «реформу Данилюка». Она бы завалила полностью и нашу работу, и налоговой и таможенной служб. Я убежден, что это привело бы к коллапсу в финансовой системе страны. Вы себе можете представить, в Киеве было бы одно юридическое лицо, и любой приказ, самый мелкий, который сейчас подписывает начальник таможни или его заместитель, пришлось бы прогонять через Киев. Это коллапс, диверсия, а не реформа», - считает Антонищак.

Член комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Татьяна Острикова отмечает, что минфиновская «реформа» создала бы дополнительные проблемы для бизнеса. При всей своей бессмысленности в качестве антикоррупционной меры «реформа Данилюка» вызовет немыслимый управленческий хаос.

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«Бизнесу, который с чем-то не согласен, придется обращаться в Киев, при этом, находясь на границе! Поскольку начальник таможни будет один, и находиться он будет в столице. А суды? Оспаривание таможенных протоколов происходят, согласно Таможенному кодексу, по местонахождению таможенного органа. Соответственно, если вы проживаете во Львове или Черновцах, вам пришлось бы обращаться в единственный суд, который находится в Киеве. Последствия можем себе представить», - говорит Острикова.

По ее мнению, подход Минфина может применяться лишь к таким органам, как регуляторы, например, к Национальному банку, Комиссии по ценным бумагам, НКРЕКП, так как «регуляции должны идти из центра и быть одинаковыми по всей стране».

«Но брать и бездумно делать кальку с регулятора и переносить ее на реформу ГФС нельзя. Не нужно министру финансов создавать какие-то теории заговора, якобы он такой борец за справедливость, а все вокруг хотят подрезать ему крылья. Я лично ездила в Вашингтон, в МВФ, объяснять, почему такой подход недопустим», - рассказывает Острикова.

Возмущает депутатов не только модель ГФС, предложенная Данилюком, но и выбранный им путь «реформирования». Минфин планировал реорганизовать службу решением Кабмина, а депутатам и ГФС оставить заботу по корректировке законодательной базы. А это, ни много, ни мало, внесение изменений в порядка 40 законодательных актов.

Напомним, на заседании Кабинета министров 11 января 2018 года было принято решение об отмене постановлений от 29 марта и 19 июля 2017 года, предполагавших создание Межрегиональной таможни и Межрегионального главного управления ГФС. Несмотря на решение Кабмина, министр финансов Александр Данилюк продолжает настаивать на необходимости реорганизации ГФС на основе предложенной министерством модели.