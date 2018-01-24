В Службе занятости назвали размеры средних зарплат и где самая большая
12:48, 24 января 2018Финансы
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Самый высокий уровень средней зарплаты в 2017 году в Украине зафиксирован в Киеве, затем идут Киевская, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская области.
Самая высокая зарплата в Украине ожидаемо зафиксирована в Киеве / фото УНИАН
Самый высокий уровень средней зарплаты в 2017 году в Украине зафиксирован в Киеве на уровне 11 тысяч 643 гривни, сообщил и.о. председателя Государственной службы занятости Валерий Ярошенко на пресс-конференции.
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"У нас абсолютно разный уровень заработных плат по регионам. Самая высокая заработная плата, конечно, в Киеве (средняя - 11 тысяч 643 гривни), затем идут Киевская область, Днепропетровская, Запорожская, Полтавская - в среднем 7 тысяч 400 гривень", - сказал он.
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