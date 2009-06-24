МВФ выделит Венгрии 1,4 млрд евро

Международный валютный фонд (МВФ) намерен выделить Венгрии 1,4 млрд евро в качестве кредитного транша. Как сообщили представители МВФ, это решение было принято по завершении второго обзора выполнения стабилизационной антикризисной программы, осуществляемой при его поддержке в Венгрии, сообщает Associated Press, передает Газета.Ру.

Они также отметили, что дальнейшее улучшение экономической ситуации в стране может дать возможность для снижения процентных ставок.

Общая сумма ресурсов, выделенных Фондом в рамках стабилизационной антикризисной программы Венгрии, достигнет теперь 8,4 млрд евро. Вся программа целиком, утвержденная в ноябре прошлого года, оценивалась примерно в 11,7 млрд евро. Эта сумма превышает 1000% национальной квоты Венгрии в МВФ и была выделена в порядке исключения