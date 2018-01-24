Cовет финстабильности назвал основной риск для Украины

Основным фактором риска для финансовой стабильности Украины с учетом необходимости осуществления более 10 млрд долл. внешних выплат в 2018-2019 годах является задержка с продолжением сотрудничества с Международным валютным фондом и поступлением следующего транша официального финансирования.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка со ссылкой на заседание Совета по финансовой стабильности при участии министра финансов Александра Данилюка, и.о. главы НБУ Якова Смолия и других.

Члены совета отметили, что задержка с реализацией программы препятствует привлечению средств от других международных партнеров Украины, а также может привести к росту стоимости заимствований на внешних рынках.

«Учитывая необходимость возвращения в 2018-2019 годах более 10 млрд долл. США в рамках выплат по внешнему государственному долгу, риск дальнейшей задержки с реализацией программы с МВФ на сегодня остается ключевым для Украины», - говорится в сообщении.

Совет призвал все заинтересованные государственные органы способствовать продолжению сотрудничества с МВФ и другими международными донорами.

В то же время, обсуждая системные риски, совет подчеркнул, что сегодня сохраняется благоприятная мировая конъюнктура для Украины, а прогнозы международных организаций и настроения инвесторов остаются оптимистичными.

Как сообщал УНИАН, ранее в МВФ отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Национальный банк Украины рассчитывает в 2018 году получить два транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом на сумму 3,5 млрд долл.

Ожидается, что директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард и президент Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) 23-26 января обсудят необходимые реформы в Украине для выделения стране следующего кредитного транша в рамках программы сотрудничества.

МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

Справка УНИАН. Совет по финансовой стабильности создан в марте 2015 года указом Президента Украины. В ее состав входят по должности председатель Национального банка Украины, министр финансов Украины (сопредседатели Совета), председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, директор-распорядитель ФГВФЛ, заместитель председателя национального банка Украины, заместитель министра финансов Украины.