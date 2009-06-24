Президент подпишет изменения в Бюджетный кодекс

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО надеется, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет принятые вчера, 23 июня, Верховной Радой изменения в Бюджетный кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании Кабинета Министров.

«Я хотела бы верить, что позитивные изменения в бюджетном законодательстве… не будут блокироваться, саботироваться лишь на политическом основании, чтобы не поддержать правительство в это тяжелое время кризиса. Верю, что это будет подписано, и что Бюджетный кодекс станет реальностью», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она подчеркнула, что в результате вступления в действие Бюджетного кодекса в новой редакции произойдет децентрализация распределения бюджетных ресурсов на местах.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). «За» проголосовали 232 народных депутата из 436, зарегистрированных в зале. Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов.

Почти в полном составе за данный закон проголосовали фракции БЮТ, Блока Литвина и КПУ, а из фракции НУ-НС его поддержали 33 народных депутата.

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

В сессионном зале продолжалась дискуссия о том, принимать ли данный закон.

Во время доклада заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ отметил, что теперь «будем строить отношения напрямую, то есть непосредственно из государственного бюджета будет осуществляться перечисление межбюджетных трансфертов по решению Верховной Рады Украины» в конкретные села, поселки и города.