Деловая активность и рост занятости в еврозоне показывают многолетние максимумы

Составной (композитный) индекс деловой активности (PMI) в еврозоне, по предварительной оценке, в январе 2018 году вырос до 58,6 пункта с 58,1 пункта в декабре 2017 года, сообщает агентство Markit.

Читайте такжеМВФ улучшил прогноз роста мировой экономики на 2018-2019 годы

Показатель стал максимальным за 11 лет и 7 месяцев, сообщает RNS.

«Еврозона в 2018 году показывает многообещающий старт при росте деловой активности до максимального показателя практически за 12 лет. Ускорение роста индекса указывает на очень сильный квартальный рост экономики еврозоны на 1%», — прокомментировал показатели старший экономист Markit IHS Крис Уильямсон.

Он также отметил, что рост занятости в еврозоне стал максимальным за 17 лет.