Деловая активность и рост занятости в еврозоне показывают многолетние максимумы
Деловая активность в январе достигла максимума почти за 12 лет. Рост занятости в еврозоне стал максимальным за 17 лет.
Составной (композитный) индекс деловой активности (PMI) в еврозоне, по предварительной оценке, в январе 2018 году вырос до 58,6 пункта с 58,1 пункта в декабре 2017 года, сообщает агентство Markit.
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Показатель стал максимальным за 11 лет и 7 месяцев, сообщает RNS.
«Еврозона в 2018 году показывает многообещающий старт при росте деловой активности до максимального показателя практически за 12 лет. Ускорение роста индекса указывает на очень сильный квартальный рост экономики еврозоны на 1%», — прокомментировал показатели старший экономист Markit IHS Крис Уильямсон.
Он также отметил, что рост занятости в еврозоне стал максимальным за 17 лет.