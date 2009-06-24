«Ощадбанк» ожидает порядка 600 млн. грн. прибыли

ОАО «Ощадбанк» ожидает по итогам первого полугодия 2009 года получить прибыль в размере около 600 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления «Ощадбанка» Анатолий ГУЛЕЙ.

«Прибыльность будет хорошая… Мы ожидаем порядка 600 млн. грн.», – сказал он.

При этом А.ГУЛЕЙ отметил, что прибыль будет направлена на увеличение капитала банка. «Я надеюсь, что вся прибыль, которая будет получена в этом году, будет направлена в капитал «Ощадбанка». Будем говорить, что государство повернулось лицом к банку в прошлом году, и в этом году у нас хороший результат», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, каким образом в условиях кризиса банку удалось улучшить результат, А.ГУЛЕЙ сказал: «Мы антикризисный банк, мы работаем по принципу тихой гавани – должна быть в государстве где-то тихая гавань, где финансы чувствуют себя тихо и комфортно. Такой была наша политика, и я считаю, что она правильная. Она позволила нам нарастить активы, получить капитал, поддержать реальный сектор экономики, правительство, и это лишь плюс «Ощадбанку».

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество «Государственный сберегательный банк Украины» (ОАО «Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

Чистая прибыль «Ощадбанка» в 2008 году увеличилась на 48% – до 306 млн. грн. Активы банка за прошлый год увеличились в 3 раза и на 1 января 2009 года составили 57,788 млрд. грн., обязательства – в 2,5 раза, до 42,316 млрд. грн., собственный капитал – в 7 раз, до 15,472 млрд. грн., уставный капитал – в 15 раз, до 13,892 млрд. грн.