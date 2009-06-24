НБУ: Доля проблемных кредитов к июню выросла на 4,9%

Доля проблемных кредитов в совокупном объеме предоставленных украинскими банками займов в мае 2009 года возросла на 0,6 процентных пункта и к 1 июня достигла 4,89%, сообщил Национальный банк Украины (НБУ).

По его данным, в абсолютном выражении объем проблемных кредитов за май увеличился на 12,5%, или на 4,06 млрд грн, – до 36,497 млрд грн, тогда как за апрель – на 16%, или на 4,482 млрд грн.

С начала года проблемная задолженность возросла более чем вдвое, или на 18,482 млрд грн. Согласно сообщению, совокупный зарегистрированный уставный капитал банков в мае увеличился на 0,8%, или на 0,695 млрд грн, - до 89,99 млрд грн., сообщает Finance..

НБУ также сообщает, что общее количество действующих в стране банков с иностранным капиталом в мае сохранилось на уровне 52 учреждений. Количество банков со 100%-ным иностранным капиталом в прошлом месяце также не изменилось – в стране действует 17 таких финучреждений.

Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале банков по итогам мая сократилась до 36,9% с 37,2% по итогам апреля.

В целом, согласно данным НБУ, к 1 июня в Украине действовали 184 банка из 199 зарегистрированных (11 банков – в стадии ликвидации).