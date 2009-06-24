Гулей: национализированные банки следует специализировать

Председатель правления «Ощадбанка» Анатолий ГУЛЕЙ считает целесообразным специализировать три рекапитализированных банка под выполнение некоторых государственных программ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня журналистам.

«Таким образом риски для государства уменьшаются, а эффективность увеличивается. И мы готовы выступить своеобразным локомотивом для этих банков, чтобы вместе с ними оказывать реальную поддержку тем государственным предприятиям, которые в этом нуждаются», – сказал А.ГУЛЕЙ.

В частности, он отметил, что на сегодняшний день в поддержке нуждается государственная программа по ипотечному кредитованию, и для поддержки этого направления необходимо выделить один из новых госбанков.

«Это должны быть банки первого и второго уровня (для финансирования сектора – УНИАН). Мы готовы быть банком первого уровня, а какой-то из них будет банком второго уровня, который будет привлекать средства, а мы будем физлицам выдавать кредиты, и тогда возможность у людей получить ипотеку будет достаточно высокой», – считает А.ГУЛЕЙ.

Как сообщал УНИАН, 10 июня Кабинет Министров Украины принял окончательное решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

Согласно решению Кабмина, государство входит в капитал «Укргазбанка» на 84,21%, сумма рекапитализации – 3,2 млрд. грн.

Доля государства в капитале «Родовид Банка» составит 99,97%, на это выделяется 2,809 млрд. грн.

В капитале банка «Киев» государству будет принадлежать 99,93%, сумма рекапитализации – 3,563 млрд. грн.