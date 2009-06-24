Курс доллара в банках повысился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,64 грн./долл., продают – по 7,68 грн./долл. Курс покупки-продажи наличного доллара немного повысился по сравнению с 23 июня.

Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,60-7,67 грн./долл., по продаже – 7,67-7,71 грн./долл.

Сегодня средний курс покупки евро в украинских банках повысился на 1,2% по сравнению с 23 июня и составляет 10,66 грн./евро, продажи – на 1,4%, до 10,85 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,50-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,68-10,95 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках сегодня незначительно изменился по сравнению с 23 июня и составляет в среднем 0,2318/0,2496 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,195-0,243 грн./рубль, по продаже – 0,24-0,28 грн./рубль.

Столичные коммерческие банки покупают доллары в среднем по 7,64 грн./долл., продают – по 7,69 грн./долл. (курс немного повысился со вчерашнего дня).

Средний курс покупки евро в киевских банках повысился на 1,1% со вчерашнего дня и составляет 10,68 грн./евро, продажи – на 1,3% - до 10,84 грн./евро.

Курс покупки российского рубля в киевских банках повысился на 0,7% по сравнению с 23 июня и составляет в среднем 0,2314 грн./рубль, продажи – на 0,3%, до 0,2527 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Хрещатик»: доллар США – 7,62/7,67 грн., евро – 10,60/10,68 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,60/7,72 грн., евро – 10,45/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрэксимбанк»: доллар США – 7,64/7,67 грн., евро – 10,65/10,78 грн., рубль – 0,238/0,253 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 24 июня, составляет: гривни к доллару США – 7,6111, к евро – 10,638796, к российскому рублю – 0,24104.