В национализированном "ПриватБанке" рассказали, когда государство его продаст

Исполнение пятилетней стратегии развития национализированного "ПриватБанка", которая подготовлена компанией McKinsey, завершится его приватизацией в 2021 году.

Об этом в интервью FinClub сообщил глава наблюдательного совета "ПриватБанка" Энгин Акчакоча.

"Срок действия стратегии - от самого начала 2018 года и до самой приватизации банка. Мы уже имеем конкретные цели на конец 2018 года, на конец 2019-го и дальше", - сказал он.

По его словам, приватизация запланирована на последний этап реализации стратегии.

"Как только рынок будет готов и на банк будет спрос. Стратегия требует, чтобы мы завершили направленные на приватизацию усилия до 2021 года.", - заявил Акчакоча.

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18 июля 2017 года наблюдательный совет "ПриватБанка" выбрал McKinsey&Company для разработки стратегии ПАО КБ "ПриватБанк".

"Важно понимать, что стратегия разрабатывалась McKinsey&Company совместно с "ПриватБанком". Только после того, как мы получим подтверждение по стратегии от собственника – Министерства финансов, мы сможем предоставить инструкции банку, чтобы он начинал работать согласно с ней", - заявил Акчакоча.

Также он отметил, что выбор компании McKinsey был условием продолжения сотрудничества МВФ с Украиной.

"Это было требование МВФ, чтобы стратегию готовила независимая высококвалифицированная компания. Для некоторых проектов важно, чтобы они были разработаны независимыми компаниями, которые специализируются именно на этом. Тогда подготовленная идея лучше воспринимается, ее проще воплотить", - подчеркнул он.

Ранее УНИАН сообщал, что Наблюдательный совет "Приватбанка" назначила Петра Крумханзла на должность председателя правления и подала документы в Национальный банк Украины на его утверждение.

«ПриватБанк» (г. Днепр) работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком по объему активов.

Кабинет министров 18 декабря 2016 года принял решение национализировать банк, руководствуясь рекомендациями Совета национальной безопасности и обороны по предложению НБУ.