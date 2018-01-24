Украинцы за год заплатили более 15 миллиардов военного сбора

Поступления военного сбора в государственный бюджет Украины в 2017 году по сравнению с 2016 годом выросли на 31,5%, или на 3,6 млрд грн, до 15 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной фискальной службы.

«Больше всего военного сбора уплачено плательщиками города Киева – 2,398 млрд грн, 859 млн грн поступило в бюджет от плательщиков Днепропетровской области, 810 млн грн - Харьковской области и 679 млн грн - Львовской области», - говорится в сообщении.

Наибольшая сумма военного сбора в 2017 году в бюджет поступила в декабре - более 1,7 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, военный сбор в Украине введен с 3 августа 2014 года. Его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения.

Плательщиками сбора являются физические лица-резиденты, которые получают доходы как в Украине, так и за ее пределами, физические лица-нерезиденты, получающие доходы в Украине, а также налоговые агенты.

Для резидента объектом обложения сбором является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начислении; иностранные доходы, полученные из источников за пределами Украины.

Объектом налогообложения нерезидента является общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход из источника его происхождения в Украине; доходы из источника их происхождения в Украине, которые окончательно облагаются при их начислении.