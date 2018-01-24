Банки-банкроты задолжали НБУ 54 миллиарда гривень

Неплатежеспособные банки, которые находятся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц, погасили задолженность по кредитам рефинансирования НБУ в 2017 году на общую сумму 2,08 млрд грн.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда.

Согласно сообщению, полностью рассчитались с НБУ в течение 2017 года два банка - «Порто-Франко», «Платинум банк».

Фонд напомнил, что одним из основных источников погашения банками задолженности перед НБУ и удовлетворения требований остальных кредиторов является продажа Фондом гарантирования вкладов физических лиц активов ликвидируемых банков.

На начало 2018 года 23 ликвидируемых банка имеют задолженность по выданным кредитам рефинансирования НБУ, общая сумма задолженности составляет 53,7 млрд грн. Наибольшую задолженность на начало года имеют банк «Надра» с задолженностью 12,1 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, общий объем задолженности украинских банков перед Национальным банком Украины по выданным кредитам рефинансирования на 1 ноября 2017 года составил 63,393 млрд грн, что на 0,4% ниже показателя на 1 октября.