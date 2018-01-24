Официальный курс гривни: доллар без изменений, евро подорожал

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2886.5367 (24 января – 2886.4823)

100 EUR – 3565.4501 (24 января – 3535.6522)

10 RUR – 5.1190 (24 января – 5.1168)

В среду, 24 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,79/28,82 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, гривня укрепилась по отношению к доллару на 3 копейки с открытия торгов.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,6852/35,7195 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5056/0,5067 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 28,8654 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 690 сделок на сумму 395,74 млн долл.