«Ощадбанк» усилит охрану своих отделений

С сентября текущего года «Ощадбанк» планирует существенно усилить охрану своих отделений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления «Ощадбанка» Анатолий ГУЛЕЙ.

«Сейчас мы завершаем программу (по качественному усилению охраны – УНИАН), согласно инструкции Нацбанка, и я думаю, что, начиная с сентября, мы получим новый формат охраны учреждений «Ощадбанка», – сказал А.ГУЛЕЙ.

Как сообщал УНИАН, в последнее время участились случаи ограбления отделений банков, в связи с чем министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО 17 июня на совещании с руководителями региональных подразделений органов внутренних дел

призвал своих подчиненных повысить контроль за привлечением к ответственности банкиров, которые не обеспечивают охрану банков.