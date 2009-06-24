Гулей поддерживает запрет валютного кредитования населения

Председатель правления «Ощадбанка» Анатолий ГУЛЕЙ позитивно оценивает принятый Верховной Радой Украины закон, предусматривающий запрет на выдачу кредитов населению в иностранной валюте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в комментарии журналистам.

«Это абсолютно правильная позиция. Я уверен в том, что работать нужно в гривне, чтобы к ней возвращалось доверие населения…», – сказал А.ГУЛЕЙ.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса», которым устанавливается запрет на валютное кредитование физических лиц на непроизводственные цели. Устанавливается норма о выдаче валютных кредитов исключительно в безналичной форме.

Изменениями, которые вносятся в Закон «О порядке осуществления расчетов в иностранной валюте», предусматривается сократить до 90 календарных дней сроки зачисления выручки резидентов в иностранной валюте на их валютные счета в уполномоченных банках, а также сроки осуществления импортных операций резидентов на условиях отсрочки поставок.

Предложенные изменения будут касаться и физических лиц-предпринимателей, которые являются резидентами.