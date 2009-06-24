Межбанк: к 12:00 доллар вырос до 7,66/7,66 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,6370/7,6725, к 11:00 спрэд сузился до 7,6425/7,6685 и к 12:00 составили 7,6610/7,6675 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2446/61, к 11:00 цены снизились до 0,2445/57, а к 12:00 поднялись до 0,2452/60. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 31,1603 (-0,2597).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,4110/12, продолжая изменяться в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,7580/10,8130, к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 10,7640/10,8085 и к 12:00 установились на следующих значениях 10,7840/10,8025.