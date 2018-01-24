Обнародован ТОП-100 крупных плательщиков налогов в Украине

Офис крупных налогоплательщиков определил ТОП-100 крупных плательщиков налогов по итогам 2017 года, которые по итогам года заплатили совокупно 258,3 млрд грн налогов или 70% всех отчислений 2506 крупных предприятий, обслуживающихся в Офисе.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса.

Согласно сообщению, всего по Украине по итогам 2017 года плательщиками Офиса обеспечен сбор в сводный бюджет в размере 355,1 млрд грн.

В ТОП-10 самых крупных налогоплательщиков, в частности, вошли "Укргазвыдобування" – 50,4 млрд грн отчислений в 2017 году (2016 год – 38,1 млрд грн), табачная компания «Прилуки» - 14,1 млрд грн (11,1 млрд грн), «Филип Моррис Украина" – 13,5 млрд грн (11,7 млрд грн) НАК "Нафтогаз Украины"- 11,5 млрд грн (16,1 млрд грн), "Укpнaфта" – 10,4 млрд грн (8,2 млрд грн), "Джей Ти Интернешнл Украина" – 9,5 млрд грн (7,6 млрд грн), «Укртатнафта" - 8,7 млрд грн (5,5 млрд грн), "Энергоатом" – 8,7 млрд грн (млрд 5,6 млрд грн), "Укртрансгаз" – 7,8 млрд грн (6,5 млрд грн), "Империал Тобакко Продакшн Украина" - 7,5 млрд грн (6,2 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в 2017 году получил 792,9 млрд грн доходов, что на 2,7% больше годовой бюджетной росписи.