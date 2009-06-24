Курс доллара на ММВБ снизился

Средневзвешенный курс доллара к рублю на единой торговой сессии (ЕТС) ММВБ расчетами "завтра" к 11.30 мск среды снизился на 44 копейки, свидетельствуют данные биржи, сообщает РИА Новости..

Он составил 31,14 рубля против 31,58 рубля накануне.

Падение курса доллара к рублю наблюдается в среду на фоне его ослабления к евро на международном рынке Forex, где пара еро-доллар находится на уровне 1,41 доллара за евро против 1,38 доллара накануне.

Официальный курс доллара к рублю ЦБ РФ соответствует средневзвешенному курсу доллара на торгах ETC расчетами "завтра", который сложится по состоянию на 11.30 мск.