Киев готов продолжать плодотворное сотрудничество с МВФ – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина подтверждает готовность продолжать плодотворное сотрудничество с МВФ.

Об этом глава государства заявил по итогам переговоров с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

«Сегодня с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард мы провели конструктивную и открытую встречу и обсудили все открытые вопросы сотрудничества между Украиной и МВФ», - написал он в Facebook.

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По его словам, Украина подтверждает свою готовность к продолжению плодотворного сотрудничества с Международным валютным фондом как важным фактором укрепления макроэкономической стабильности и индикатора доверия к проведению внутренних реформ.

Также президент поблагодарил директора-распорядителя МВФ за очень эффективное сотрудничество между Украиной и Фондом в течение последнего года.

«Я очень доволен, что за последние полгода мы ввели длинный перечень реформ и мы согласовали сегодня продолжать эффективное сотрудничество в различных сферах и выполнять то, что мы согласовали сегодня и ранее», - заявил глава государства.

Кроме того, Порошенко отметил важность продолжения сотрудничества с МВФ в 2018 году.

«Поскольку это не только доверие международных финансовых организаций, связанных с макрофинансовой помощью от ЕС, сотрудничеством со Всемирным банком, но и доверие инвесторов», - отметил он.

Напомним, ранее в МВФ отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Национальный банк Украины рассчитывает в 2018 году получить два транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом на сумму 3,5 млрд долл.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.