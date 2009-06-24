Секретариат Президента изучит изменения в Бюджетный кодекс

В Секретариате Президента продолжается изучение изменений в Бюджетный кодекс Украины, принятый 23 июня т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК.

При этом он отметил, что Виктор ЮЩЕНКО ранее настаивал на изменении межбюджетных отношений в части увеличения налогов и сборов, которые остаются в местных бюджетах. «Безусловно, это позитивная вещь, которую необходимо всячески приветствовать», – заявил А.ШЛАПАК.

Высказывая свое мнение о документе, глава Секретариата отметил, что у него есть большие опасения по поводу того, что Минфин может столкнуться со сложностями при расчете местных бюджетов, число которых значительно увеличивается.

«Меня лично волнует только одно – каким образом сегодня Министерство финансов может рассчитывать 13 тысяч бюджетов. По моему мнению, организационно они это завалят, хотя, возможно, я не прав. Но если у нас колоссальные проблемы с расчетом 700 бюджетов… то что будут делать, когда их будет 13 тысяч?» – сказал А.ШЛАПАК.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). «За» проголосовали 232 народных депутата из 436, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Почти в полном составе за данный закон проголосовали фракции БЮТ, Блока Литвина и КПУ, а из фракции НУ-НС его поддержали 33 народных депутата.

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

В сессионном зале продолжалась дискуссия о том, принимать ли данный закон.

Во время доклада заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ отметил, что теперь «будем строить отношения напрямую, то есть непосредственно из государственного бюджета будет осуществляться перечисление межбюджетных трансфертов по решению Верховной Рады Украины» в конкретные села, поселки и города.

Сегодня, 24 июня, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО высказала надежду на то, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подпишет изменения в Бюджетный кодексе, принятые вчера Верховной Радой. При этом она подчеркнула, что в результате вступления в действие Бюджетного кодекса в новой редакции произойдет децентрализация распределения бюджетных ресурсов на местах.