Директор-распорядитель МВФ приветствует предстоящее назначение нового председателя Нацбанка Украины

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард приветствует предстоящее назначение нового независимого председателя Нацбанка Украины на постоянной основе.

Об этом она заявила журналистам по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария).

«Я была особенно благодарна за неизбежное назначение независимого и на постоянной основе председателя Нацбанка Украины, которое, по моему мнению, является очень необходимым», - заявила она.

«Мы имели хорошую беседу», - добавила Лагард.

Как сообщал УНИАН, 18 января президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в парламенте проекты постановлений (№7500 и №7501), согласно которым он предлагает освободить от должности председателя Национального банка Валерию Гонтареву, которая подала главе государства прошение об отставке, и назначить на ее место Якова Смолия, который сейчас исполняет обязанности председателя НБУ.

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Напомним, председатель НБУ Валерия Гонтарева после трехлетнего пребывания на должности подала президенту Петру Порошенко прошение об отставке с 10 мая 2017 года и ушла в длительный отпуск.

С 11 мая 2017 года обязанности председателя НБУ исполняет первый заместитель председателя Нацбанка Яков Смолий.

Согласно Конституции Украины, глава государства должен представить на рассмотрение Верховной Рады новую кандидатуру на должность председателя НБУ.

До освобождения действующая руководитель НБУ должна отчитаться перед ВР.