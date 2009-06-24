Кабмин не имеет права изменять таможенные ставки

Своим решением от 23 июня 2009 года Конституционный Суд Украины признал неконституционными нормы законодательства, согласно которым Кабинет Министров может принимать решение о продлении процедуры применения, уменьшении размера, отмене временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня обнародовал Конституционный Суд.

В частности, он признал несоответствующими Конституции подпункты 3.5 и 3.6 пункта 3 статьи 3 «Заключительных положений» Закона «О таможенном тарифе Украины» (№ 2371-III от 5 апреля 2001 г.) в редакции Закона Украины №923-VI от 4 февраля 2009 г., а также абзац 8 части 2 статьи 9 Закона «О внешнеэкономической деятельности» (№959-XII от 16 апреля 1991 г.) в редакции Закона №923-VI от 4 февраля 2009 г. Положения законов «О таможенном тарифе Украины» и «О внешнеэкономической деятельности» признаны неконституционными и теряют силу с дня принятия Конституционным Судом.

Как заявил журналистам постоянный представитель правительства в Конституционном Суде Василий НИМЧЕНКО, с сегодняшнего дня, согласно решению Конституционного Суда, вносить изменения в таможенные ставки имеет право исключительно Верховная Рада.

До сегодняшнего дня часть полномочий по изменению и отмене надбавок на ввозную пошлину на некоторые товары были делегированы, согласно законодательству, Кабинету министров.

«Все постановления, которые были приняты с февраля 2009 г., со времени действия данного закона (подпункты 3.5 и 3.6 пункта 3 статьи 3 Заключительных положений Закона «О таможенном тарифе Украины» от 5 апреля 2001 г. №2371-III в редакции Закона Украины от 4 февраля 2009 г. №923-VI - УНИАН), остаются в силе, поскольку неконституционность закона наступает с момента обнародования решения Конституционным Судом», - отметил В. НИМЧЕНКО.

В то же время он подчеркнул, что постановление Кабмина может быть в силе, но оно не будет действовать, поскольку будет противоречить закону. Соответственно, те изменения в таможенных ставках, которые были внесены по инициативе правительства, сегодня противоречат закону и должны быть отменены.