Кабмин не имеет права изменять таможенные ставки
Решение Конституционного суда
Своим решением от 23 июня 2009 года Конституционный Суд Украины признал неконституционными нормы законодательства, согласно которым Кабинет Министров может принимать решение о продлении процедуры применения, уменьшении размера, отмене временной надбавки к действующим ставкам ввозной пошлины на некоторые товары.
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение сегодня обнародовал Конституционный Суд.
В частности, он признал несоответствующими Конституции подпункты 3.5 и 3.6 пункта 3 статьи 3 «Заключительных положений» Закона «О таможенном тарифе Украины» (№ 2371-III от 5 апреля 2001 г.) в редакции Закона Украины №923-VI от 4 февраля 2009 г., а также абзац 8 части 2 статьи 9 Закона «О внешнеэкономической деятельности» (№959-XII от 16 апреля 1991 г.) в редакции Закона №923-VI от 4 февраля 2009 г. Положения законов «О таможенном тарифе Украины» и «О внешнеэкономической деятельности» признаны неконституционными и теряют силу с дня принятия Конституционным Судом.
Как заявил журналистам постоянный представитель правительства в Конституционном Суде Василий НИМЧЕНКО, с сегодняшнего дня, согласно решению Конституционного Суда, вносить изменения в таможенные ставки имеет право исключительно Верховная Рада.
До сегодняшнего дня часть полномочий по изменению и отмене надбавок на ввозную пошлину на некоторые товары были делегированы, согласно законодательству, Кабинету министров.
«Все постановления, которые были приняты с февраля 2009 г., со времени действия данного закона (подпункты 3.5 и 3.6 пункта 3 статьи 3 Заключительных положений Закона «О таможенном тарифе Украины» от 5 апреля 2001 г. №2371-III в редакции Закона Украины от 4 февраля 2009 г. №923-VI - УНИАН), остаются в силе, поскольку неконституционность закона наступает с момента обнародования решения Конституционным Судом», - отметил В. НИМЧЕНКО.
В то же время он подчеркнул, что постановление Кабмина может быть в силе, но оно не будет действовать, поскольку будет противоречить закону. Соответственно, те изменения в таможенных ставках, которые были внесены по инициативе правительства, сегодня противоречат закону и должны быть отменены.