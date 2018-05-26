Проблему депозитов страховщиков решат взаимозачеты?

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг для разрешения ситуации с депозитами страховых компаний в проблемных банках инициирует разработку механизма взаимозачетов между страховыми компаниями, банками и клиентами. Суть процедуры в том, что в счет страхового возмещения списывается часть обязательств заемщика перед банком, в то же время на соответствующую сумму уменьшается депозит страховщика в этом банке.

Участники рынка давно заявляли о необходимости создания подобного механизма, но довести дело до логичного завершения не удавалось. По их мнению, введение взаимозачета пусть и не решит все проблемы, касающиеся доступа страховщиков к своим депозитам, но в какой-то степени снимет напряженность в отношениях с клиентами. Страхователей совсем не интересует, что и где у компании заблокировано, они просто хотят получить страховое возмещение в полагаемом объеме и в срок.

«Понятно это решает не все проблемы, но хоть на какую-то часть мы снимаем напряженность между нами и страхователями, поскольку страховая компания отвечает первая по договору. Страхователей мало волнует, что у нас зависли депозиты или что-то еще», - подчеркивает председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий Грицута.

Заработает только без принудиловки

Действительно, ситуация со страховым возмещением в проблемных банках накаляется. Но, механизм коснется всей финсистемы. Участники рынка считают, что взаимозачеты целесообразно вводить только для тех страховых компаний, у которых депозиты размещены в истинно проблемных банках. Кроме того, не должно быть никакой принудиловки, когда при наступлении страхового события средства депозита страховой компании в том или ином банке автоматически идут на покрытие суммы задолженности заемщика, независимо от желания страховщика.

«В любом случае нормативным документом должно быть предусмотрено добровольное решение страховой компании, т.е. по каждому отдельному страховому возмещению компания дает или не дает разрешение списывать средства с депозитного счета в определенном банке», - считает финансовый директор СК «Альфа Страхование» Елена Пархоменко.

По ее мнению, страховая компания должна самостоятельно решать – с какого депозитного счета, в каком банке, какую именно сумму списать принудительно, или вообще не дает такого разрешения и проводит оплату свободными средствами, размещенными на текущем счету. Да и сам заемщик, который одновременно является клиентом страховой компании, должен давать согласие на списание части его обязательств перед банком, в таком случае механизм не будет ущемлять интересы клиентов. В противном случае механизм «рабочим» не будет.

Госфинуслуг видит эту процедуру так: с помощью взаимозачетов страховщик будет иметь возможность закрыть за счет замороженного депозита в одном банке свои обязательства не только перед заемщиками этого банка, но и перед своими клиентами - заемщиками других банков. Затем эти банки проведут между собой взаимозачет, ведь многие из них имеют взаимные обязательства…

Микстура для проблемного банка

Одно дело инициатива страховщиков, и совсем другое желание, а главное способность банков поддерживать жизнеспособность такого механизма взаимозачетов. Страховщики заверяют, что использование механизма пойдет банкам на пользу, так как с одной стороны это будет способствовать погашению выданных кредитов, с другой - обеспечит выполнение обязательств перед страховщиками.

«Если банк согласится списывать часть нашего депозита в счет погашения задолженности страхователя, то это означает, что он с двух сторон нормально «схлопывает» обязательства. Это им же, проблемным банкам, значительно упрощает работу» - отмечает Д.Грицута.

Несмотря на все перечисленные, по мнению страховщиков, позитивы, договариваться с ними банки не торопятся. Между тем, по данным Госфинуслуг, на сегодня сумма депозитов страховых компаний, которые застряли в проблемных банках, достигает отметки более 650 млн. грн. При этом цифры, называемые самими страховщиками, как минимум, вдвое больше.

«У нас сегодня в одном из проблемных банков на текущем счету лежит 1 млн. грн., не на депозитном, мы с ним ничего сделать не можем, банк игнорирует любые наши платежки - в Пенсионный фонд, налоговую, на выплату возмещений, без разницы. Банк просто не реагирует», - констатирует Д.Грицута.

В то же время, по его словам, некоторые «непроблемные» банки сегодня идут на досрочное расторжение депозитных договоров. Но в большинстве финучреждений, где идут на эту тему переговоры со страховщиками, пытаются убедить в целесообразности продления депозита. В целом, у каждого банка свой подход и к каждому банку страховщики, пытаясь вернуть свои деньги, подбирают свой ключик…

А проблемы вовсе нет?..

Между тем, ряд страховщиков считает проблему возврата депозитов надуманной. По их мнению, таким способом страховые компании скрывают свою неспособность или нежелание платить страховое возмещение.

«В целом, проблема депозитов надуманная, я имею в виду в глобальном масштабе. То есть, она существует как таковая, но если говорить о том, что кто-то пытается привязать к этой проблеме свое нежелание платить страховое возмещение, то это абсолютно не проблема», - отмечает председатель правления СК «Украинская страховая группа» Павел Нельга.

По его словам, инвестиционная политика «нормальных компаний» предполагала, что даже, если будет иметь место не возврат по депозиту, то это никоим образом не будет влиять на платежеспособность страховщика.

«Тот, кто уже давно проел страховые резервы и у которых в балансе уже ничего нет, он заявляет, что у него полмиллиона в банке «Надра» или «Родовид Банке» и поэтому он не платит, поясняет П.Нельга. – Конечно, хочется свои деньги забрать и использовать, такая схема (механизм взаимозачетов) - это хорошо, но она не решает вопросы рынка по платежеспособности».

В комиссии признают, что механизм далеко не совершенен, но на сегодня является единственной возможностью решить вопрос с депозитами страховщиков. Регулятор планирует его внедрить в ближайшее время. При этом берут верх сомнения, все ли будет отлажено и просто, у нас в стране чаще получается, как в анекдоте – «метром выше, метром ниже»… Скорее всего, ситуация в ближайшее время кардинально не изменится и страховые компании будут вынуждены договариваться с каждым «больным» банком индивидуально. А в это время страхователи будут выслушивать побасенки сотрудников страховых компаний о том, что денег на выплату более чем достаточно, но проблема в том, что все они в банках, которые «прихворнули» с температурой «минус на отдачу»…

Алексей Савченко (УНИАН)