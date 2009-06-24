Банк России повысил курс евро на 17,18 коп
13:34, 24 июня 2009Финансы
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Понизил курс доллара
Центральный банк РФ установил с 25 июня 2009 года официальный курс евро в размере 43,9274 руб за один евро, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..
По сравнению с предыдущим показателем он повысился на 17,18 коп.
Банк России понизил официальный курс доллара на 44,00 коп до 31,1365 руб за доллар. По сравнению с предыдущим показателем он понизился на 44,00 коп.
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