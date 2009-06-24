Кипр начинает прием заявок на лицензирование компаний

Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам объявила о начале приема заявок на лицензирование компаний, занимающихся операциями с валютой, фьючерсами и деривативами. Этот шаг, как ожидается, привлечет большое внимание к Кипру как мировому финансовому центру.

"Компании, которые проводят операции с валютой и торговлей другими производными финансовыми инструментами, включая CFD, должны будут подать заявку на лицензию для получения возможности предлагать услуги в качестве кипрской инвестиционной фирмы, - заявил председатель кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам Гергиу Хараламбус. - Такая лицензия позволит им вести свою деятельность в Евросоюзе в соответствии с директивой о едином рынке".

Комиссия будет утверждать финансовое состояние компаний и их акционерный состав, список директоров, организационную и управленческую структуру. По словам ее руководителя, выдача лицензий будет производиться не позднее чем через полгода после подачи заявлений, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Таким образом, Кипр прояснил свою позицию в отношении операций по торговле валютой и деривативами, а также ввел соответствующее регулирование этого сектора. Об этом пишет газета Financial Mirror, подчеркивая, что в других странах ЕС до сих пор нет четких правил и регламентации торговли валютой и деривативами.

Этот рынок является одним из крупнейших и наиболее ликвидных мировых финансовых рынков. Его участники - центральные банки, крупнейшие частные банки, правительства, корпорации и другие финансовые учреждения. По данным Банка международных расчетов, традиционно в течение одного рабочего дня оборот на глобальных рынках валюты и производных финансовых инструментов превышает 4 трлн долл.