Порошенко: договорились с МВФ, "что и когда должно быть сделано" для выделения следующего транша

Украина ускорит подготовку президентского законопроекта о создании антикоррупционного суда ко второму чтению в Верховной Раде в соответствии с обязательствами перед Международным валютным фондом, предусматривающими учет рекомендаций Венецианской комиссии.

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Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Мы находимся в постоянной кооперации с МВФ. Я хочу поблагодарить Дэвида Липтона (замглавы МВФ - УНИАН) и Кристин Лагард (глава МВФ - УНИАН) за чудесную встречу, на которой было определено, что и когда конкретно должно быть сделано, включая антикоррупционный суд. Моя инициатива (по созданию антикоррупционного суда - УНИАН) находится в парламенте, и мы ускорили встречу юридических экспертов, чтобы подготовить этот законопроект ко второму чтению», - сказал Порошенко.

По словам президента, Украина не стремится заморозить процесс реформ в связи с политическим циклом (предстоящие выборы – УНИАН) и намерена достичь значительного прогресса в формировании качественного инвестиционного климата и, следовательно, экономического роста.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как неотложные.

24 декабря президент заявил о важности продолжения сотрудничества с МВФ в 2018 году. По словам директора-распорядителя МВФ Кристин Лагард, Украина должна воспользоваться благоприятными внешними обстоятельствами, включающими рост мировой экономики, для проведения реформ и ускорения экономического роста.

В МВФ ранее отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Национальный банк Украины рассчитывает в 2018 году получить два транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом на сумму 3,5 млрд долл.