Розничная торговля в Украине за год выросла до более 800 миллиардов: области-лидеры товарооборота

Оборот розничной торговли в Украине в 2017 году вырос на 8,8% по сравнению с 2016 годом (в сопоставимых ценах) – до 816,553 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Читайте такжеГосстат подсчитал, где в Украине больше всего выросли цены

Накануне Госстат обнародовал только процентное соотношение.

В то же время, в прошлом году Госстат сообщал, что 2016 год оборот розничной торговли составил 1,159 трлн грн, что на 337 млрд грн больше по сравнению с данными за 2017 год.

В ведомстве объяснили, что сравнение данных соответствующих периодов прошлого года является некорректным, так как с 2017 года изменилась методология расчёта.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли за 2017 год вырос в Закарпатской (на 17,2%, до 18,31 млрд грн), Одесской (на 14,1%, до 62,96 млрд грн), Львовской (на 13,5%, до 51,9 млрд грн), Черкасской (на 12,3%, до 19,6 млрд грн), Киевской (на 11,7%, до 55,1 млрд грн) и Винницкой (на 11%, до 21,1 млрд грн) областях.

Наибольшее снижение роста розничного товарооборота в 2017 году было зафиксировано в Волынской области (на 5,8%, до 15,336 млрд грн).

Оборот розничной торговли в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года вырос на 16,1%.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в 2017 году составил 587,784 млрд грн, что на 8,6% больше показателя за 2016 год.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, в 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 трлн грн.