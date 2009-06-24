ING Bank: ограничение на валютные кредиты призвано помочь экономике

Введение ограничений на валютное кредитование физических лиц призвано уменьшить зависимость экономики от ресурсов в иностранной валюте.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал начальник отдела анализа финансовых рынков ING Bank Ukraine Александр ПЕЧЕРИЦЫН.

«Основная цель – снизить в будущем ресурсную зависимость и экономики, и банковской системы от ресурсов в иностранной валюте» - сказал он.

А.ПЕЧЕРИЦЫН отметил, что валютные кредиты банки выдавали физическим лицам, которые в большинстве своем не имели доходов, привязанных к курсу иностранной валюты, тем самым «обрекая себя на принятие валютных рисков в случае девальвации национальной валюты». Далее высокие валютные риски резко снизили способность физических лиц обслуживать свои кредиты, что негативно отразилось на финансовой стабильности банковской системы.

В то же время эксперт считает, что введение ограничений на валютное кредитование физлиц в краткосрочной перспективе не окажет какого-либо существенного влияния на работу банков.

«В условиях достаточности гривни и отсутствия широкомасштабного кредитования экономики данные ограничения не окажут пока значительного влияния на работу банковского сектора, - сказал ПЕЧЕРИЦЫН. - В то же время, при условии, что экономика начнет восстанавливаться после кризиса, а также в условиях жесткой монетарной политики НБУ, предложение гривни может резко сократиться, что приведет к росту ставок на нее и снизит спрос и потенциал развития экономики в будущем».

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса».

В частности, этим законом устанавливается запрет на валютное кредитование для физических лиц на непроизводственные цели. Также устанавливается норма о выдаче валютных кредитов исключительно в безналичной форме.