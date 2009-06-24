«СЕБ Банк» планирует увеличить уставный капитал

ОАО «СЕБ Банк» (Киев) намерен увеличить уставный капитал на 152,2 млн. грн. – до 367 млн. 888,819 тыс. грн.

Об этом сообщается в издании «Ведомости Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку» (№112).

Согласно сообщению, банк планирует дополнительно выпустить 15,22 млрд. простых именных акций номиналом 0,01 грн.

Закрытое размещение акций допэмиссии планируется провести в два этапа: первый – с 20 июля по 3 августа 2009 года, второй – с 4 по 11 августа 2009 года.

Вопрос увеличения уставного капитала акционеры кредитно-финансового учреждения осудят на общем собрании 30 июня 2009 года.

Справка УНИАН. ОАО «СЕБ Банк» (ранее банк «АЖИО») (Киев) создано в 1991 году.

За первый квартал 2009 года банк получил убыток 34,463 млн. грн., чистая прибыль по итогам 2008 года составила 2,876 млн. грн.

Skandinaviska Enskilda Banken (шведская группа SEB) владеет 99,7793% акций ОАО «СЕБ Банк».