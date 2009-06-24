Карпачёва: в Украине задолженность по зарплате выросла вдвое

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЁВА утверждает, что на сегодняшний день вдвое возросла задолженность по заработной плате в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.КАРПАЧЁВА сказала во время своего ежегодного доклада в парламенте.

По ее словам, «долги по заработной плате по сравнению с прошлым годом выросли более чем вдвое – с 752 млн. грн. в прошлом году до 1 млрд. 405 млн. грн. в мае текущего года».

Она также отметила, что сегодня, если считать по критериям Всемирного банка, то к бедным в Украине можно отнести свыше 70% населения. По ее словам, количество наемных работников «уменьшилось более чем на 710 тысяч». По ее данным, почти один миллион наших граждан находятся на учете в службе занятости как безработные, а 1 млн. 700 тыс. вынуждены работать в режиме неполной занятости. «На каждое рабочее место в Украине претендует 9 безработных, а в Винницкой, Черкасской, Ивано-Франковской областях на одно место претендует от 40 до 50 человек», - подчеркнула Н.КАРПАЧЁВА.

По ее словам, средняя заработная плата за год возросла всего на 6% по сравнению с предыдущим годом, а потребительские цены повысились на 15%.

Также она отметила, что оплата медицинских услуг выросла на треть, а квартирная плата повысились на 35%, тарифы на горячую воду и отопление возросли на 50%.

«Это свидетельствует об уменьшении размера реальной заработной платы в первую очередь работающего населения», - подчеркнула Н.КАРПАЧЁВА.