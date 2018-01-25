СМИ рассказали, как создатель украинской "Мивины" стал самым богатым человеком Вьетнама

Начав в Украине с создания Мивины, Фам Нят Выонг превратился в самого богатого человека Вьетнама. Продав свой бизнес в Харькове, на родине он стал королем рынка недвижимости, ретейла и развлечений.

Журнал Новое время в свежем номере рассказывает, что почти 30 лет назад, в разгар перестройки, молодой вьетнамец приехал учиться в Московский геологоразведочный институт. Тогда экономика Вьетнама, находившаяся под сильным влиянием Советского Союза, была в упадке. Семья Выонга едва сводила концы с концами. Но исключительные успехи юного вьетнамца в математике позволили ему выиграть стипендию на учебу в Москве.

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После окончания учебы в 1993 году Выонг женился на институтской подруге и перебрался в Харьков. К тому времени Советский Союз развалился. "Украинцы были очень бедными и очень голодными", - вспоминал Выонг о тех годах в одном из редких интервью.

Чтобы открыть свой первый бизнес - небольшой бюджетный ресторан вьетнамской кухни - семейство одолжило у родственников и друзей около $10 тыс. А уже в 1995 году Выонг взял кредит под 8% в месяц и основал Техноком - предприятие по производству лапши быстрого приготовления по вьетнамской технологии, назвав продукт Мивиной. Она быстро завоевала украинский рынок, сделав Выонга долларовым миллионером. В 2010 году Nestle выкупила у вьетнамца Техноком за $150 млн.

На вырученные деньги Выонг сумел построить во Вьетнаме целый конгломерат компаний Vingroup. Уже в 2012 году он стал первым миллиардером Вьетнама и богатейшим человеком страны. А в конце 2017-го он триумфально ворвался в топ-500 богатейших людей мира, заняв 489-е место в списке Forbes, так как стоимость состояния 49-летнего бизнесмена всего за полгода выросла в два раза, до $ 4,2 млрд.

Несмотря на то что Vingroup стала лидером в сфере отдыха и развлечений - ее доля составляет более 40% рынка, - на родине Выонг ассоциируется прежде всего с недвижимостью. Из-за этого его частенько называют вьетнамским Дональдом Трампом, отмечает Новое время.

Cила бизнеса Выонга не только в дорогостоящих масштабных бизнес-проектах. Создатель Мивины довольно много инвестирует в неимущественные сферы - культуру, образование, медицину.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году страны Азии обогнали США по количеству долларовых миллиардеров.