Ставнийчук и И.Тарасюк назначены членами набсовета «Укрэксимбанка»

Президент Виктор ЮЩЕНКО внес изменения в состав наблюдательного совета открытого акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк»).

Как говорится в соответствующем указе главы государства, размещенном на его официальном сайте, изменения осуществлены согласно ст. 7 Закона Украины «О банках и банковской деятельности».

Президент, в частности, назначил членами наблюдательного совета «Укрэксимбанка» заместителя главы президентского Секретариата Марину СТАВНИЙЧУК и руководителя Государственного управления делами Игоря ТАРАСЮКА.

Кроме того, в наблюдательный совет вошли заместитель генерального директора государственного предприятия «Культурно-художественный и музейный комплекс «Художественный арсенал» Лидия ГАЛИНСКАЯ и начальник Управления экономического развития и координации деятельности предприятий ГУД Наталия КОСЯНЧУК.

Также в состав набсовета входит заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

Этим же указом глава государства прекратил полномочия членов наблюдательного совета «Укрэксимбанка» Яна БЕРНАЗЮКА, Андрея ПЫШНОГО, Игоря ПУКШИНА и Виктора ТОПОЛОВА.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Активы банка на 1 апреля составляли 51,07 млрд. грн., обязательства – 42,878 млрд. грн., собственный капитал – 8,195 млрд. грн.,

Прибыль банка по итогам первого квартала 2009 года составила 7,643 млн. грн., по итогам 2008 года – 622,017 млн. грн.