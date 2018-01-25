Ситуация под контролем: в Нацбанке заверили, что угроз для гривни нет

Ситуация на валютном рынке на текущий момент находится под контролем Национального банка Украины, никаких угроз для национальной денежной единицы нет.

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Об этом на своей странице в сети Facebook написал глава совета НБУ Богдан Данилишин.

«Сразу хочу успокоить, что никакой угрозы национальной денежной единицы нет, ситуация находится под контролем НБУ, ее также отслеживает Совет НБУ, определяет Основные принципы денежно-кредитной политики», - написал он.

По его словам, фундаментальных факторов для девальвации гривни в настоящее время нет.

«Если проанализировать динамику обменного курса гривни к доллару США в течение последних лет, то текущая ситуация на валютном рынке Украины является традиционной, поскольку прослеживается четкая сезонность курсовой динамики с пиками обесценивание гривны в январе-феврале», - добавил Данилишин.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк объясняет текущие колебания на валютном рынке сезонными факторами, включая закупку энергоносителей и рост импорта в конце прошлого года в накануне новогодних праздников, а также крупными выплатами возмещения по налогу на добавленную стоимость.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года - 30,01 грн/долл. В четверг, 25 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,74/28,78 грн/долл.