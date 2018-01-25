Кабмин направил представление об увольнении Насирова

Кабинет министров Украины направил представление министра финансов об увольнении отстраненного от выполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова в Высший корпус государственной службы.

Читайте такжеДанилюк потребует уволить Насирова с поста главы ГФС

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

"Есть представление министра финансов в отношении отстраненного главы ГФС. Мы направляем это сейчас в Высший корпус государственной службы согласно закону. Высший корпус госслужбы выносит решение на правительство, правительство принимает решение", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Великобритания подтвердила наличие британского паспорта у отстраненного от исполнения своих обязанностей главы Государственной фискальной службы.

Кабинет министров 3 марта отстранил Романа Насирова от исполнения обязанностей главы ГФС на время проведения расследования. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжелые последствия). По версии следствия, чиновник в 2015-2016 годы, действуя в интересах народного депутата Александра Онищенко, инициировал необоснованные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям, что причинило государству ущерб на сумму почти 2 млрд грн.

Отстраненный от исполнения обязанностей глава Государственной фискальной службы Роман Насиров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на действия Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры в отношении него.

Общественная организация "Центр противодействия коррупции" 23 января сообщила о подаче на Кабинет министров Украины в суд за неувольнение Насирова.