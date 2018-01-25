Кредиты для экономики подорожают: НБУ резко повысил учетную ставку

Национальный банк Украины с 26 января 2018 года повышает учетную ставку на 1,5 процентного пункта – до 16% годовых с уровня 14,5% годовых, до которого регулятор повысил ставку с 15 декабря 2017 года, и планирует проводить жесткую монетарную политику в дальнейшем в случае отсутствия признаков снижения инфляционного давления.

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Как говорится в материалах НБУ, более жесткая монетарная политика будет способствовать постепенному снижению потребительской инфляции и ее возврату в целевой диапазон в середине 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 15 декабря повысил учетную ставку на 1 п. п. - до 14,5% годовых с уровня 13,5% годовых.

Национальный банк с 27 октября повысил учетную ставку до 13,5% годовых с уровня 12,5% годовых, на котором регулятор сохранял ставку три месяца подряд - в июле, августе и сентябре.

Максимальное историческое значение учетной ставки на уровне 30% годовых действовало в Украине с 4 марта по 28 августа 2015 года.