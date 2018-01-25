Нацбанк улучшил прогноз по росту экономики, но ухудшил по инфляции

Национальный банк Украины улучшил прогноз роста экономики Украины в 2018 году до 3,4% с 3,2%, прогнозируемых ранее, и увеличил прогноз по инфляции на текущий год с 7,3% до 8,9%.

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Об этом говорится в новом основном макроэкономическом прогнозе регулятора по итогам заседания правления НБУ.

НБУ ухудшил прогноз роста экономики по итогам 2017 года до 2,1% с 2,2% и ухудшил ожидания по 2019 году с 3,5% до 2,9%

Регулятор также пересмотрел прогноз по инфляции на 2019 год с 5% до 5,8% по итогам года.

Согласно информации, розданной журналистам по итогам заседания, регулятор прогнозирует, что потребительская инфляция будет постепенно снижаться и достигнет целевого уровня в середине 2019 года.

"Однако НБУ прогнозирует, что в 2018 году инфляция будет оставаться высокой: 8,9% общая и 8,2% базовая", - говорится в сообщении НБУ.

По прогнозам регулятора инфляционное давление будет обусловлено перечнем факторов, среди которых рост потребительского спроса, вызванный повышением социальных стандартов, повышение внешней уязвимости экономики из-за задержки финансирования МВФ, высокие инфляционные ожидания населения и другие.

НБУ прогнозирует, что инфляция в 2020 году будет соответствовать целевому ориентиру в 5%.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк по итогам 2019-2020 годов ожидает замедления роста экономики до 2,9% с 3,4% в 2018 году под влиянием жесткой монетарной политики, обусловленной необходимостью снижения потребительской инфляции.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2018 году на 3,2% при инфляции 10%, Всемирный банк – рост ВВП на 3,5% при инфляции 10%.

Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2017 года может составить 3% при инфляции до 11,5%.