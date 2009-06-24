Членом набсовета «Ощадбанка» по квоте Кабмина назначен Ливинский

Членом наблюдательного совета «Ощадбанка» по квоте Кабинета Министров Украины назначен руководитель аппарата премьер-министра Украины Михаил ЛИВИНСКИЙ.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно сообщению, из состава набсовета «Ощадбанка» выведен Владимир ЛИТВИН.

Изменения в составе Набсовета предусмотрены постановлением Кабмина №613 от 22 июня 2009 года.

Как сообщалось, в состав наблюдательного совета «Ощадбанка» входит 15 членов. Своих представителей в набсовете имеют Верховная Рада, Кабинет Министров и Президент Украины (квота каждого – 5 человек).

Справка УНИАН. Открытое акционерное общество «Государственный сберегательный банк Украины» (ОАО «Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.

Чистая прибыль «Ощадбанка» в 2008 году увеличилась на 48% – до 306 млн. грн. Активы банка за прошлый год увеличились в 3 раза и на 1 января 2009 года составили 57,788 млрд. грн., обязательства – в 2,5 раза, до 42,316 млрд. грн., собственный капитал – в 7 раз, до 15,472 млрд. грн., уставный капитал – в 15 раз, до 13,892 млрд. грн.