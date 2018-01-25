Кабмин определился с окладом и надбавками для госслужащих

Кабинет министров Украины установил структуру оплаты труда государственных служащих в соотношении 70% оклада и 30% надбавок. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

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"Речь идет о том, что оклад должен составлять 70%, а дополнительные выплаты - 30% зарплат госслужащих. Сейчас в структуре оплаты 70% будет оклад и до 30% - премии и так далее", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман, комментирую принятое решение.

При этом изменение структуры не приведет к увеличению зарплат чиновников.

По словам премьера, увеличение зарплат госслужащих возможно лишь в случае достижения экономического роста, а выплачивать премии за процесс, а не за результат, "никто не собирается".

"Будет серьезный экономический рост - будете получать серьезное повышение. За процесс никто платить не собирается. Я поддерживаю оплату за результат", - заявил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года глава Представительства Европейского Союза Хьюг Мингарелли призвал премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, а также министра Кабинета министров Александра Саенко оставаться вовлеченными и обеспечивать лидерство в реформе государственной службы, которая в противном случае не будет успешной.

Действующий в Украине закон о государственной службе предусматривает уменьшение в структуре оплаты труда доли надбавок и увеличение доли оклада.

Правительство планирует реформировать 10 из 18 министерств в рамках улучшения функционирования государственной службы. Реформа коснется министерств социальной политики (главный фокус работы - пенсионная реформа), здравоохранения (реформа сферы здравоохранения), аграрной политики (земельная реформа), образования (реформа образования), финансов (финансовое обеспечение реформ), регионального развития (децентрализация), энергетики (развитие энергосектора), инфраструктуры (развитие инфраструктуры), Кабинета министров (координация реформы госуправления), а также юстиции (внедрение современных юридических практик). Реформа финансируется за счет средств ЕС в объеме 104 млн евро.