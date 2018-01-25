Нацбанк умерил аппетиты по кредиту МВФ: ожидает в этом году только $2 миллиарда

Национальный банк Украины ожидает, что в 2018 году поступления по программе кредитования Международного валютного фонда составят 2 млрд долл., в то время как ранее НБУ прогнозировал получение двух траншей кредита на общую сумму 3,5 млрд долл.

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Как говорится в материалах НБУ, также ожидается получение правительством кредитов от Европейского Союза и Всемирного банка.

«Это даст возможность увеличить международные резервы до 20,5 млрд долл. (или 3,7 месяцев импорта будущего периода)», - говорится в сообщении регулятора.

В то же время, в конце 2017 года регулятор прогнозировал рост международных резервов до 22,2 млрд долл. по итогам 2018 года.

«Основным риском для реализации прогнозного сценария Национальный банк считает отсутствие прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для сохранения макрофинансовой стабильности и дальнейшего сотрудничества с МВФ», - отмечает регулятор.

НБУ подчеркнул, что досрочная остановка программы с МВФ может угрожать ухудшением условий доступа Украины на внешние рынки и усилением девальвационных и инфляционных ожиданий в стране.

И. о. главы НБУ Яков Смолий в ходе брифинга по итогам заседания монетарного комитета отметил, что спрогнозировать, когда транш поступит в Украину, не возможно.

«Переговоры ведутся, мы ожидаем, что миссия приедет, подведет итоги тех обязательств, которые Украины взяла на себя, и после этого нужно как минимум два месяца, чтобы Совет директоров МВФ принял решение и деньги поступили в Украину», - сказал Смолий.

Как сообщал УНИАН, Украина и Международный валютный фонд согласовали меры по завершению четвертого пересмотра программы сотрудничества, необходимого для выделения стране пятого кредитного транша.

Ранее в МВФ отмечали, что для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Украине необходимо обеспечить соответствие пенсионной реформы целям сотрудничества, включая долгосрочную финансовую устойчивость Пенсионного фонда, а также принять закон о приватизации, привести тарифы на газ в соответствие с импортным паритетом, а также создать антикоррупционный суд и принять бюджет на 2018 год с дефицитом не более 2,5% ВВП.

Национальный банк Украины рассчитывал в 2018 году получить два транша кредита в рамках программы с Международным валютным фондом на сумму 3,5 млрд долл.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.