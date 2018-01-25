НБУ спрогнозировал, когда в Украине поднимут "минималку"

Национальный банк Украины ожидает задекларированного правительством в законе о государственном бюджете на 2018 год повышения минимальной заработной платы до 4,2 тысячи гривень во второй половине 2018 года.

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Об этом в ходе брифинга по итогам заседания монетарного комитета заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий.

"При оценке инфляции мы учитывали задекларированное возможное повышение минимальной зарплаты до 4,2 тысячи гривень, но мы ожидаем, что такое увеличение возможно во второй половине года", - сказал Смолий.