Время платить по долгам: за три года Украина должна вернуть $16 миллиардов

Правительство и Национальный банк Украины в 2018 - 2020 годах должны осуществить внешние выплаты на общую сумму 16 млрд долл.

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Об этом говорится в сообщении НБУ.

«Поэтому, по мнению Национального банка, для сохранения макрофинансовой стабильности Украины критически важно продолжение сотрудничества с МВФ в рамках не только текущей, но и новой программы», - говорится в сообщении.

Напомним, Национальный банк Украины ожидает, что в 2018 году поступления по программе кредитования Международного валютного фонда составят 2 млрд долл., в то время как ранее НБУ прогнозировал получение двух траншей кредита на общую сумму 3,5 млрд долл.

Также ожидается получение правительством кредитов от Европейского Союза и Всемирного банка.