Долги поджимают: Нацбанк инициирует переговоры с МВФ о новом кредите

Национальный банк Украины планирует на совещании с Министерством финансов инициировать подписание новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Об этом в ходе брифинга по итогам заседания монетарного комитета заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий.

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"Мы не начинали еще переговоры с МВФ (относительно новой программы сотрудничества - УНИАН), но уже думаем, когда это возможно. На совещании с Минфином мы будем инициировать такие переговоры с Международным валютным фондом", - сказал он.

Смолий отметил, что программа сотрудничества с Международны валютным фондом будет необходима Украине, исходя из того, что пиковые выплаты по обслуживанию внешнего долга приходятся на 2019-2020 годы, а действующая программа заканчивается в первом квартале 2019 года.

Как сообщал УНИАН, правительство и Национальный банк Украины в 2018-2020 годах должны осуществить внешние выплаты на общую сумму 16 миллиардов долларов.