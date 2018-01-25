Официальный курс гривни: доллар подешевел, евро подорожал

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 26 января установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2874,5248 (25 января – 2886,5367)

100 EUR – 3566,4229 (25 января – 3565,4501)

10 RUR – 5,1396 (25 января – 5,1190)

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Как сообщал УНИАН, 25 января котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,67/28,70 гривни/доллар.

Гривня укрепилась по отношению к доллару на 12 копеек с открытия торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 35,80/35,83 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5133/0,5142 гривни/рубль.