Для применения жестких валютных ограничений нет оснований - НБУ

Национальный банк Украины не видит на сегодняшний день оснований для применения жестких валютных ограничений, как те, которые были введены регулятором в 2015 году, когда был зафиксирован исторический минимум гривни на уровне 30,01 гривни/доллар.

Читайте такжеКредиты для экономики подорожают: НБУ резко повысил учетную ставку

Об этом в ходе брифинга по итогам заседания монетарного комитета заявил и.о. главы НБУ Яков Смолий.

"Мы не видим сегодня оснований применять такие кардинальные валютные ограничения, как те, которые были введены Национальным банком в 2015 году. Валютный рынок более или менее стабильный. Волатильность не является критичной. Мы уже третий год подряд понимаем, как ведут себя экспортеры и импортеры. И мы даже можем говорить о сезонных колебаниях, которые мы констатируем по результатам трех лет работы на валютном рынке", - сказал Смолий.

По словам руководителя Центробанка, валютная либерализация - это важный фактор для внешних инвесторов.

"Мы планируем в этом году принять решение о выплате дивидендов за 2017 год. Мы уже дали запросы на коммерческие банки, получили результаты от компаний, которые планируют выплачивать дивиденды в этом году. И после анализа мы примем решение, в каких сроках и объемах это будет сделано", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк анонсировал смягчение административных ограничений на валютном рынке Украины, установленных в течение 2014-2015 годов для стабилизации курса национальной валюты, с оговоркой, что полная валютная либерализация возможна после вступления в силу нового Закона "О валюте" и внедрения в Украине эффективного налогового законодательства.

В настоящее время на рынке продолжает действовать ряд ограничений НБУ для граждан и бизнеса, включая обязательную продажу 50% валютной выручки, предварительное депонирование гривни для покупки валюты по заявкам клиентов и однодневный лимит покупки наличной валюты физлицами в эквиваленте 150 тысяч гривень в день.