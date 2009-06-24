Нацбанк Польши снизил учетную ставку

Cовет денежной политики Национального банка Польши в среду решил снизить учетную ставку на 0,25 п.п. до 3,5%.

Как передает собственный кореспондент УНИАН в Польше, последний раз Совет снижал ставку в марте тоже на 0,25% после более агресивного уменьшения ставки с ноября прошлого года, предпринятое для стимулирования ослабевающей в условиях кризиса польской экономики.

В ноябре 2008 г. Совет сократил ставку на 0,25%, в декабре и в январе с.г. по 0,75% и в феврале тоже на 0,25%.

Последние два месяца Совет не снижал ставки, опасаясь ослабления польской валюты, но в мае снизила требования к обязательным резервам банком на 0,5% до 3%, которые они должны сформировать до 30 июня 2009 года.

Аналитики, опрошеные изданием Puls Biznesu, прогнозируют дальнейшее сокращение учетной ставки до 3%, что вдвое меньше, чем было в Польше до второго витка мирового финансового кризиса, спровоцированого в конце сентября банкротством банка Lehman Brothers.

Эксперты ожидали снижения учетной ставки, определяющей стоимость денег для банков, которые в свою очередь кредитируют экономимку на 0,25%.

Справка УНИАН. Польское правительство практически до весны текущего года заявляло, что мировой кризис обойдет Польшу стороной, и страна сможет сможет продемонстрировать почти 4% рост на фоне спада в большинстве государств Евросоюза.

В феврале правительство «на всякий случай» сократила бюджетные расходы текущего года на 5,6 млрд долларов, а в июне официально признала необходимость дальнейшых сокращений из-за значительного роста бюджетного дефицита, который, по оценкам минфина, составит 8,4 млрд долларов, вместо ранее планированных 5,7 млрд. (по текущем курсе 3,2 злотых за доллар).

В 2008 году польская экономика, по данным МВФ, заняла 18 место в мире с ВВП 525 млрд долларов.

В тоже время рост польского ВВП в прошлом году замедлился до 4,9% с 6,5% годом ранее.

Правительство в обнародованом на этой неделе прогнозе оценивает рост ВВП в текущем года на уровне на 0,2%.